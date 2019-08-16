Соломенский районный суд Киева отклонил ходатайство НАБУ о задержании еще одного сотрудника компании ДТЭК, которому было предъявлено подозрение, и оставил его на свободе.

16 августа 2019 года в Соломенский районный суд города Киева добровольно прибыл второй сотрудник компании ДТЭК в сопровождении стороны защиты.

Приняв во внимание аргументы защиты, которая настаивает на безосновательности объявленных НАБУ подозрений по делу Роттердам +, суд отклонил ходатайство обвинения об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и назначил сотруднику ДТЭК залог в сумме 9,6 млн грн.

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Напомним, 14 августа 2019 года Соломенский суд Киева избрал аналогичный вид меры пресечения одному из сотрудников компании ДТЭК.

Два сотрудника ДТЭК прервали свои отпуска и вернулись в Киев для участия в процессуальных действиях НАБУ. В компании ДТЭК отмечают порядочность и профессионализм своих сотрудников и заявили, что предоставят им полную правовую поддержку для защиты их прав, чести и деловой репутации.

К слову, 8 августа детективы НАБУ объявили о подозрении шести лицам по так называемому делу Роттердам +, среди которых двое сотрудников компании ДТЭК.