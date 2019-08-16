У Києві група лікарів видавала за додаткову плату безкоштовні медичні препарати для онкохворих людей.
Лікарі Національного інституту раку вимагали в онкохворих за призначення та видання безкоштовних медичних препаратів, закуплених для інституту за державні кошти, від 3 до 70 тис. грн.
Суми відкатів за перемогу у тендері становили 15-20% від загальної вартості укладених угод.
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Під час обшуку в одного з фігурантів справи оперативники вилучили 20 тис. грн.
Раніше Факти ICTV писали про те, що в Ізмаїлі прикордонник збував амфетамін колегам.
Фото: МВС
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