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Факти / Україна

У Києві лікарі за хабарі видавали безкоштовні ліки для онкохворих

У Києві група лікарів видавала за додаткову плату безкоштовні медичні препарати для онкохворих людей.

У Києві лікарі за хабарі видавали безкоштовні ліки для онкохворих

Лікарі Національного інституту раку вимагали в онкохворих за призначення та видання безкоштовних медичних препаратів, закуплених для інституту за державні кошти, від 3 до 70 тис. грн.

Суми відкатів за перемогу у тендері становили 15-20% від загальної вартості укладених угод.

Читайте: Лікували молитвою та насиллям: на Харківщині викрили “реабілітаційний центр”

Під час обшуку в одного з фігурантів справи оперативники вилучили 20 тис. грн.

Раніше Факти ICTV писали про те, що в Ізмаїлі прикордонник збував амфетамін колегам.

Фото: МВС

Джерело: МВС

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