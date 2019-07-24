У Харківській області правоохоронці викрили черговий реабілітаційний центр, де лікували алко- і наркозалежних.

У Харківській області викрили реабілітаційний центр, в якому залежних від алкоголю і наркотиків лікували релігією та знущаннями.

– Людей виловлювали на вулицях або забирали з дому та привозили до цього центру проти їх волі. Там їх примушували підписувати договори щодо начебто добровільного проживання у закладі. Щоб пацієнти не втекли, за ними постійно слідкували, а вікна будинку облаштували решітками, – розповіли у прокуратурі.

Серед пацієнтів були не лише українці, а й іноземці. Всього в центрі було 19 осіб від 27 до 65 років. У них відбирали документи, телефони та особисті речі.

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Пацієнтів лікували насильством і знущаннями та християнськими молитвами, хоча серед постояльців були й мусульмани.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Незаконне позбавлення волі або викрадення людей. Причетним загрожує 5 років за гратами.

























Лікували молитвою та насиллям: на Харківщині викрили “реабілітаційний центр” / 6 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Київській області росіянин продавав людей на підприємства для важкої праці під прикриттям реабілітаційних центрів.

Джерело: прокуратура Харківської області

Фото: прокуратура Харківської області