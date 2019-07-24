PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Лікували молитвою та насиллям: на Харківщині викрили “реабілітаційний центр”

У Харківській області правоохоронці викрили черговий реабілітаційний центр, де лікували алко- і наркозалежних.

Лікували молитвою та насиллям: на Харківщині викрили “реабілітаційний центр”

У Харківській області викрили реабілітаційний центр, в якому залежних від алкоголю і наркотиків лікували релігією та знущаннями.

– Людей виловлювали на вулицях або забирали з дому та привозили до цього центру проти їх волі. Там їх примушували підписувати договори щодо начебто добровільного проживання у закладі. Щоб пацієнти не втекли, за ними постійно слідкували, а вікна будинку облаштували решітками, – розповіли у прокуратурі.

Серед пацієнтів були не лише українці, а й іноземці. Всього в центрі було 19 осіб від 27 до 65 років. У них відбирали документи, телефони та особисті речі.

Читайте: У Харкові затримали пару, що продавала українок у секс-рабство в Монако

Пацієнтів лікували насильством і знущаннями та християнськими молитвами, хоча серед постояльців були й мусульмани.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Незаконне позбавлення волі або викрадення людей. Причетним загрожує 5 років за гратами.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Лікували молитвою та насиллям: на Харківщині викрили “реабілітаційний центр” / 6 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Київській області росіянин продавав людей на підприємства для важкої праці під прикриттям реабілітаційних центрів.

Джерело: прокуратура Харківської області

Фото: прокуратура Харківської області

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Полтавщині викрили чоловіка, який співпрацював з ФСБ
Прокуратура відкрила справу за фактом пожежі в Одеській психіатричній лікарні
Дейенеріс & військові прокурори. Матіос прозвітував роликом з Гри престолів
Ошукали 200 людей. Поліція затримала шахраїв, які “продавали” авто зі знижками
Експерти пропонують запровадити спеціалізацію прокурорів на видах злочинів
Стрілянина у Княжичах: обвинувальний акт передали прокурору
Запорізький прокурор і активісти вимагають реформи прокуратури
У Києві чоловіки намагалися збути червону ртуть за €246 тис
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка