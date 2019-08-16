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Факты / Украина

В Киеве врачи за взятки выдавали бесплатные лекарства для онкобольных

В Киеве группа врачей выдавала за дополнительную плату бесплатные медицинские препараты для онкобольных людей.

В Киеве врачи за взятки выдавали бесплатные лекарства для онкобольных

Врачи Национального института рака требовали у онкобольных за назначение и выдачу бесплатных медицинских препаратов, закупленных для института за государственные средства, от 3 до 70 тыс. грн.

Суммы откатов за победу в тендере составляли 15-20% от общей стоимости заключенных сделок.

Читайте: Лечили молитвой и насилием: в Харьковской области разоблачили “реабилитационный центр”

Во время обыска у одного из фигурантов дела оперативники изъяли 20 тыс. грн.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Измаиле пограничник сбывал амфетамин коллегам.

Фото: МВД

Источник: МВД

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