В Киеве группа врачей выдавала за дополнительную плату бесплатные медицинские препараты для онкобольных людей.
Врачи Национального института рака требовали у онкобольных за назначение и выдачу бесплатных медицинских препаратов, закупленных для института за государственные средства, от 3 до 70 тыс. грн.
Суммы откатов за победу в тендере составляли 15-20% от общей стоимости заключенных сделок.
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Во время обыска у одного из фигурантов дела оперативники изъяли 20 тыс. грн.
Ранее Факты ICTV писали о том, что в Измаиле пограничник сбывал амфетамин коллегам.
Фото: МВД
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