У результаті пожежі в готелі Токіо Стар шестеро з десяти постраждалих перебувають в реанімації.
Під час пожежі в готелі Токіо Стар в Одесі постраждали 10 осіб. Семеро з них госпіталізували до опікового відділення міської лікарні №10.
Як повідомив завідувач опікового відділення Олександр Ставратій, у реанімації перебувають шестеро людей.
Постраждалі отримали термоінгаляційні травми, отруєння продуктами горіння та опіки дихальних шляхів.
У п’ятьох з них опіки від 1 до 12% поверхні тіла. Всі постраждалі були доставлені в кіптяві. Слизова порожнина носа, роту, язик були чорного кольору.
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Серед постраждалих троє жінок і четверо чоловіків. Наймолодшому 16 років, найстаршому – 37.
Постраждалими виявилися двоє жителів Одеси, троє з Одеської області, четверо з інших областей України, один громадянин Сьєрра-Леоне. Громадянин Литви від госпіталізації відмовився.
Всього загинули 3 чоловіків і 5 жінок. Частина людей згоріли у коридорі, бо не могли вийти, а частина – у своїх номерах. Одна жінка перебувала біля входу в готель.
Ще трьох осіб було госпіталізовано в інші медичні установи.
У апеляційному суді за позовом міської влади вирішується питання про повернення колишнього трамвайного депо, у якому зараз знаходиться готель Токіо Стар, у комунальну власність.
Пожежа в Одесі. Вночі горів готель Токіо стар
Раніше правоохоронці повідомили три версії пожежі в Токіо Стар.
Фото: Оdessa online