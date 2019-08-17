У результаті пожежі в готелі Токіо Стар шестеро з десяти постраждалих перебувають в реанімації.

Під час пожежі в готелі Токіо Стар в Одесі постраждали 10 осіб. Семеро з них госпіталізували до опікового відділення міської лікарні №10.

Як повідомив завідувач опікового відділення Олександр Ставратій, у реанімації перебувають шестеро людей.

Постраждалі отримали термоінгаляційні травми, отруєння продуктами горіння та опіки дихальних шляхів.

У п’ятьох з них опіки від 1 до 12% поверхні тіла. Всі постраждалі були доставлені в кіптяві. Слизова порожнина носа, роту, язик були чорного кольору.

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Серед постраждалих троє жінок і четверо чоловіків. Наймолодшому 16 років, найстаршому – 37.

Постраждалими виявилися двоє жителів Одеси, троє з Одеської області, четверо з інших областей України, один громадянин Сьєрра-Леоне. Громадянин Литви від госпіталізації відмовився.

Всього загинули 3 чоловіків і 5 жінок. Частина людей згоріли у коридорі, бо не могли вийти, а частина – у своїх номерах. Одна жінка перебувала біля входу в готель.

Ще трьох осіб було госпіталізовано в інші медичні установи.

У апеляційному суді за позовом міської влади вирішується питання про повернення колишнього трамвайного депо, у якому зараз знаходиться готель Токіо Стар, у комунальну власність.

Пожежа в Одесі. Вночі горів готель Токіо стар

Раніше правоохоронці повідомили три версії пожежі в Токіо Стар.

Фото: Оdessa online