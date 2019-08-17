Поліція розглядає три версії пожежі в готелі Токіо Стар в Одесі.
Однією з версій виникнення пожежі в Одесі в готелі Токіо Стар є можливий факт вбивства з подальшим підпалом з метою приховати злочин.
Друга версія – це порушення правил пожежної безпеки.
Третьою версією, на думку правоохоронців, може бути необережне використання вогню постояльцями готелю.
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Пожежа в Одесі. Вночі горів готель Токіо стар
Нагадаємо, пожежа в готелі Токіо Стар сталася вночі 17 серпня. Внаслідок загоряння загинули восьмеро людей. Серед 10 постраждали деякі знаходяться в тяжкому стані.
Фото: Оdessa online
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