Поліція розглядає три версії пожежі в готелі Токіо Стар в Одесі.

Однією з версій виникнення пожежі в Одесі в готелі Токіо Стар є можливий факт вбивства з подальшим підпалом з метою приховати злочин.

Друга версія – це порушення правил пожежної безпеки.

Третьою версією, на думку правоохоронців, може бути необережне використання вогню постояльцями готелю.

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Пожежа в Одесі. Вночі горів готель Токіо стар

Нагадаємо, пожежа в готелі Токіо Стар сталася вночі 17 серпня. Внаслідок загоряння загинули восьмеро людей. Серед 10 постраждали деякі знаходяться в тяжкому стані.

Фото: Оdessa online