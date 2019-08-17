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Факти / Україна

Пожежа у Токіо Стар: в Одеській області оголосили траур

Через пожежу у Токіо Стар в Одеській області 18 серпня оголосили траур.

Пожежа у Токіо Стар: в Одеській області оголосили траур

Під час пожежі у готелі Токіо Стар загинули дев’ятеро осіб. Щоб вшанувати пам’ять загиблих в трагедії було ухвалено рішення про оголошення жалоби 18 серпня.

В цей день на будівлях держустанов і підприємств приспустять державний прапор України.

Постраждалих від пожежі в Одесі забезпечують гарячим харчуванням. Їх планують розмістити на об’єктах комунальної власності.

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– З метою комплексного підходу до проблеми, проведення профілактичних та попереджувальних заходів з понеділка створимо міжвідомчу робочу групу з моніторингу діяльності готелів, – розповіла в.о. голови Одеської ОДА Світлана Шаталова.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що винуватці у виникненні пожежі у готелі Токіо Стар будуть притягнуті до відповідальності.

Джерело: Одеська ОДА

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