Через пожежу у Токіо Стар в Одеській області 18 серпня оголосили траур.
Під час пожежі у готелі Токіо Стар загинули дев’ятеро осіб. Щоб вшанувати пам’ять загиблих в трагедії було ухвалено рішення про оголошення жалоби 18 серпня.
В цей день на будівлях держустанов і підприємств приспустять державний прапор України.
Постраждалих від пожежі в Одесі забезпечують гарячим харчуванням. Їх планують розмістити на об’єктах комунальної власності.
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– З метою комплексного підходу до проблеми, проведення профілактичних та попереджувальних заходів з понеділка створимо міжвідомчу робочу групу з моніторингу діяльності готелів, – розповіла в.о. голови Одеської ОДА Світлана Шаталова.
До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що винуватці у виникненні пожежі у готелі Токіо Стар будуть притягнуті до відповідальності.
Джерело: Одеська ОДА