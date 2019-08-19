Потенційні претенденти на посади у новому Кабінеті міністрів визначені на 70%.

Народний депутат від партії Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що шорт-листи з трьома-чотирма кандидатами на посади міністрів у новому Кабміні готові на 70%.

Давид Арахамія зауважив, що у команді Слуга народу орієнтуються на технократичний уряд, тому можлива ситуація, коли буде два кандидати на одну посаду міністра.

Я думаю, потрібно, щоб в результаті був один, але завжди є такі ситуації, коли, наприклад, є два хороших кандидати. Одного обрали міністром, а інший може бути заступником. Це нормальна ситуація, тому що ми орієнтуємося на технократичний уряд. Це повинні бути професіонали,- сказав нардеп.

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Давид Арахамія також додав, що наразі головне – це склад парламентських комітетів і напрямки їхньої діяльності.

Нагадаємо, раніше Давид Арахамія назвав чотирьох претендентів на пост прем’єр-міністра України.