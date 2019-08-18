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Факти / Україна / Політика

Швидко не вийде: Разумков про строки завершення війни на Донбасі

Голова партії Слуга народу Дмитро Разумков заявив, що не варто розраховувати на швидке завершення конфлікту на Донбасі.

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков вважає поверення миру на Донбас тривалим і великим шляхом, який повинна пройти вся країна.

– Звичайно, від нас хотітимуть швидкого закінчення війни, хоча всі розуміють, що закінчити швидко її не вдасться, і вирішує це зовсім не парламент, – наголосив політик.

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За його словами, це питання буде серед приорітетів для Слуги народу у Верховній Раді IX скликання.

Нагадаємо, Володимир Зеленський і Володимир Путін під час телефонної розмови 7 серпня домовилися про можливу зустріч лідерів нормандської четвірки.

Джерело: Новое время

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