Голова партії Слуга народу Дмитро Разумков заявив, що не варто розраховувати на швидке завершення конфлікту на Донбасі.

Дмитро Разумков вважає поверення миру на Донбас тривалим і великим шляхом, який повинна пройти вся країна.

– Звичайно, від нас хотітимуть швидкого закінчення війни, хоча всі розуміють, що закінчити швидко її не вдасться, і вирішує це зовсім не парламент, – наголосив політик.

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За його словами, це питання буде серед приорітетів для Слуги народу у Верховній Раді IX скликання.

Нагадаємо, Володимир Зеленський і Володимир Путін під час телефонної розмови 7 серпня домовилися про можливу зустріч лідерів нормандської четвірки.