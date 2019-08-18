Іловайський котел: Україна вшановує бійців та як усе було у 2014 році

З 18 серпня протягом тижня по всій країні вшановуватимуть бійців, які загинули в Іловайському котлі.

Цю трагедію називають однією з найстрашніших за час російсько-української війни. Тоді наші військові намагалися взяти під свій контроль 15-тисячне місто Іловайськ. Та в Україну відкрито вдерлася російська регулярна армія.

За різними даними, одному нашому бійцю протистояло 18 кремлівських солдат. Вони взяли наших захисників у кільце, обіцяли зелений коридор, та слова Путін не дотримався – наших хлопців російські військові розстрілювали в притул.

Як наслідок – сотні загиблих і сотні поранених.

Лише за офіційними даними, в Іловайському котлі загинули 366 наших воїнів. Ще майже півтисячі були поранені. Понад 300 потрапили у полон і ще 423 зникли безвісти.

Більшість військових переконані, цю трагедії можна було б не допустити. Відсутність координації між добровольцями та армійцями, нечіткі накази керівництва, деякі батальйони – залишили поле бою.

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Генпрокуратура три роки розслідувала Іловайську трагедію. У 2017 році оголосила результати – усю провину поклали на Кремль. Мовляв, той порушив правила ведення війни. Винних всередині країни правоохоронці не назвали і досі.

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