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5 років від дня звільнення Станиці Луганської: як живе прифронтове місто

5 років від дня звільнення містечка Станиця Луганська.

16 серпня 2014 року українські війська стояли на підступах до Луганська та йти далі команди так і не отримали.

На КПВВ Станиця Луганська традиційно велелюдно, адже це єдиний пішохідний перехід на всю Луганську область. Відкриття іншого контрольного пункту в’їзду та виїзду в Золотому, про що домовилися в Мінську ще кілька років тому, блокують проросійські бойовики.

Читайте: Відсутні гарантії безпеки: у Станиці Луганській не можуть почати ремонт мосту

Щодня лінію розмежування перетинають понад 10 тисяч людей.

Та головна мотивація жителів окупованої території йти до України – це пенсійний туризм. У черзі рідко зустрінеш молоді обличчя, здебільшого це літні люди, що отримують дві пенсії – від окупаційної влади та на звільненій території.

По той бік зруйнованого переїзду досі люди у російській військовій формі з блакитними пов’язками наглядової місії. Тим часом українські сапери завершують розмінування території, наступний етап – затвердження проекту мосту на засіданні в Мінську.

Коли саме відновлять міст невідомо, адже поки бойовики не виконали своїх безпекових обіцянок розібрати фортифікаційні споруди та відвести сили.

Нагадаємо, поблизу Станиці Луганської фура врізалася в мікроавтобус, постраждали вісім людей.

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