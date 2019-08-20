Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про заочний арешт екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Міністра доходів і зборів Олександра Клименка часів четвертого президента Віктора Януковича, якого підозрюють в участі у скоєнні злочинною організацією особливо тяжкого злочину, заочно заарештували.

Відповідне рішення ухвалив Печерський районний суд Києва. Адвокати підозрюваного жодного разу не з’явилися на засідання і таким чином намагалися зірвати судовий процес.

Захисником Клименка був призначений адвокат з центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. Це було зроблено з метою дотримання прав підозрюваного.

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У Генпрокуратурі заявляють, що у 2012-2013 роках високопосадовець заволодів коштами держбюджету України на загальну суму 3,1 млрд грн за допомогою злочинної схеми.

До слова, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака заарештували на два місяці.