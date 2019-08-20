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Факты / Украина

Суд заочно арестовал экс-министра Клименко

Печерский районный суд Киева принял решение о заочном аресте экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

Суд заочно арестовал экс-министра Клименко

Министра доходов и сборов Александра Клименко времен четвертого президента Виктора Януковича, которого подозревают в участии в совершении преступной организацией особо тяжкого преступления, заочно арестовали.

Соответствующее решение принял Печерский районный суд Киева. Адвокаты подозреваемого ни разу не явились на заседание и таким образом пытались сорвать судебный процесс.

Защитником Клименко был назначен адвокат из центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи. Это было сделано с целью соблюдения прав подозреваемого.

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В Генпрокуратуре заявляют, что в 2012-2013 годах чиновник завладел средствами госбюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн с помощью преступной схемы.

К слову, заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака арестовали на два месяца.

Источник: ГПУ

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