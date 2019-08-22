Абсолютна більшість громадян України (68%) вважають День незалежності державним святом, про що свідчать дані останнього опитування.

Напередодні Дня незалежності Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 8 по 20 серпня провели дослідження громадської думки.

За його даними, День незалежності – державне свято для 68% респондентів, просто вихідний день – для 23%. І лише 4% українців вважають цей день історичною помилкою.

Водночас як державне свято його найбільше сприймають у центрі (77%) та на заході (75%), дещо менше на півдні (58%) та сході (60%).

На питання – Якби референдум щодо проголошення незалежності відбувся у серпні 2019 року – 89% респондентів відповіли, що підтримали б незалежність.

Соціологи наголошують, що такий високий показник спостерігався лише в опитуванні 1991 року, проведеному напередодні референдуму.

Щодо оцінки років незалежності думки поділилися: 26% вважають, що більше було позитивного, 23% – негативного.

Окрім того, 46% українців схиляється до думки, що позитиву та негативу було порівну.

Спостерігається також зростання оптимістичних настроїв та віри у краще майбутнє. Вперше з 2004 року половина громадян вирішила, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 23% мають протилежну думку і 26% не визначилися.

Після виборів віра в те, що Україна здатна подолати наявні проблеми та труднощі впродовж найближчих кількох років, також істотно зросла:

з 2015-го до 2018-го таких оптимістів було 17-22%;

у серпні 2019 року – вже 48%.

Лише 8% респондентів не вірять, що Україна на це здатна.

Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 8 по 20 серпня провели загальнонаціональне дослідження громадської думки.

Опитування проводилося в 103 населених пунктах України, окрім Криму та окупованих територій Донбасу.

Загалом опитано 2040 респондентів (старше 18 років). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як пройде День незалежності 2019.

Джерело: Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва