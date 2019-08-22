Абсолютна більшість громадян України (68%) вважають День незалежності державним святом, про що свідчать дані останнього опитування.
Напередодні Дня незалежності Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 8 по 20 серпня провели дослідження громадської думки.
За його даними, День незалежності – державне свято для 68% респондентів, просто вихідний день – для 23%. І лише 4% українців вважають цей день історичною помилкою.
Водночас як державне свято його найбільше сприймають у центрі (77%) та на заході (75%), дещо менше на півдні (58%) та сході (60%).
На питання – Якби референдум щодо проголошення незалежності відбувся у серпні 2019 року – 89% респондентів відповіли, що підтримали б незалежність.
Соціологи наголошують, що такий високий показник спостерігався лише в опитуванні 1991 року, проведеному напередодні референдуму.
Щодо оцінки років незалежності думки поділилися: 26% вважають, що більше було позитивного, 23% – негативного.
Окрім того, 46% українців схиляється до думки, що позитиву та негативу було порівну.Читайте: Марш захисників на День незалежності: програма, маршрут і учасники Куди піти на День незалежності: афіша заходів Як відпочивають українці на День Незалежності 2019
Спостерігається також зростання оптимістичних настроїв та віри у краще майбутнє. Вперше з 2004 року половина громадян вирішила, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 23% мають протилежну думку і 26% не визначилися.
Після виборів віра в те, що Україна здатна подолати наявні проблеми та труднощі впродовж найближчих кількох років, також істотно зросла:
- з 2015-го до 2018-го таких оптимістів було 17-22%;
- у серпні 2019 року – вже 48%.
Лише 8% респондентів не вірять, що Україна на це здатна.
Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 8 по 20 серпня провели загальнонаціональне дослідження громадської думки.
Опитування проводилося в 103 населених пунктах України, окрім Криму та окупованих територій Донбасу.
Загалом опитано 2040 респондентів (старше 18 років). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
До слова, раніше Факти ICTV писали, як пройде День незалежності 2019.