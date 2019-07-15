Президент Володимир Зеленський підписав указ Про відзначення Дня незалежності України.

День незалежності 2019 пройде з покладанням квітів до пам’ятних знаків, молебнями, але без військового параду.

Указ президента України Володимира Зеленського №513/2019 опублікований на його сайті.

Документ включає себе заходи до Дня державного прапора України.

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У День незалежності у всіх українських містах пройдуть церемонії покладання квітів до пам’ятників і пам’ятних знаків, місць поховань видатних діячів України, борців за незалежність та загиблих учасників Революції гідності, АТО і ООС.

24 серпня пройдуть тематичні наукові, науково-практичні конференції та круглі столи.

Також у 28-у річницю незалежності релігійні організації проведуть молебні за Україну.

Про військовий парад в указі не згадується.

Нагадаємо, влада виділить 300 млн грн на премії військовослужбовцям замість проведення військового параду на День незалежності.