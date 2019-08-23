Президент Володимир Зеленський спростував чутки про ліквідацію Міністерства у справах ветеранів.

Президент України Володимир Зеленський під час форуму Там, де ми – там Україна повідомив, що влада чекає від волонтерів кандидатуру на посаду міністра у справах ветеранів.

Міністерство у справах ветеранів ніхто не буде ліквідовувати. Це ганебні чутки. Ви, як ніхто інший знаєте, що там справді є проблеми і що саме потрібно змінювати. Ми втілюватимемо зміни в життя. Я хочу, щоб ви нам дали кандидатуру, яка є авторитетом, яка може дійсно очолити міністерство, – сказав Володимир Зеленський.

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Крім того, Володимир Зеленський також додав, що при Офісі президента створюється Рада волонтерів і буде призначено уповноваженого з питань волонтерів.

Я можу гарантувати одне – наше ставлення до вас базуватиметься на трьох речах – повага, повага і ще раз повага – підсумував президент.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що в Україні з’явиться Єдиний держреєстр ветеранів війни.