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Факты / Украина

Министерство ветеранов не будут ликвидировать – Зеленский

Президент Владимир Зеленский опроверг слухи о ликвидации Министерства по делам ветеранов.

Министерство ветеранов не будут ликвидировать – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время форума Там, где мы – там Украина сообщил, что власти ожидают от волонтеров кандидатуру на должность министра по делам ветеранов.

Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать. Это позорные слухи. Вы, как никто другой знаете, что там действительно есть проблемы и что именно нужно менять. Мы будем воплощать изменения в жизнь. Я хочу, чтобы вы нам дали кандидатуру, которая является авторитетом, которая может действительно возглавить министерство, – сказал Владимир Зеленский.

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Кроме того, Владимир Зеленский также добавил, что при Офисе президента создается Совет волонтеров и будет назначен уполномоченный по вопросам волонтеров.

Я могу гарантировать одно – наше отношение к вам будет базироваться на трех вещах – уважение, уважение и еще раз уважение – подытожил президент.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, что в Украине появится Единый госреестр ветеранов войны.

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