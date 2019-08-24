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Факти / Україна
Марш захисників України у Києві (ТРАНСЛЯЦІЯ)

У Києві розпочався Марш захисників з нагоди Дня незалежності України. Для участі у ході зареєструвалося близько 10 тис. осіб.

З початку З кінця
Пряма трансляція
11:53 - 24 серпня

На чолі колони йдуть близькі та рідні загиблих військових, а за ними – ветерани, представники ветеранських організацій та військовослужбовці

Хода проходить під оплески, люди скандують Дякуємо ветеранам, також звучать Слава Україні – Героям Слава.

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11:36 - 24 серпня

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11:34 - 24 серпня

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11:30 - 24 серпня

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