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Марш захисників України у Києві (ТРАНСЛЯЦІЯ)
У Києві розпочався Марш захисників з нагоди Дня незалежності України. Для участі у ході зареєструвалося близько 10 тис. осіб.
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11:53
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24 серпня
На чолі колони йдуть близькі та рідні загиблих військових, а за ними – ветерани, представники ветеранських організацій та військовослужбовці
Хода проходить під оплески, люди скандують Дякуємо ветеранам, також звучать Слава Україні – Героям Слава.
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