11:53 -

На чолі колони йдуть близькі та рідні загиблих військових, а за ними – ветерани, представники ветеранських організацій та військовослужбовці

Хода проходить під оплески, люди скандують Дякуємо ветеранам, також звучать Слава Україні – Героям Слава.