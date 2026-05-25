Глава МЗС Росії Сергій Лавров пригрозив новими ударами по Києву у телефонній розмові із держсекретарем США Марко Рубіо.

Лавров також закликав Сполучені штати евакуювати дипломатичний персонал з Києва, повідомляє МЗС РФ.

У російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що Лавров провів телефонну розмову з Рубіо за дорученням російського президента Путіна.

Очільник російського МЗС повідомив американській стороні, що у відповідь на “терористичні атаки” по території Росії армія РФ нібито розпочинає “системні й послідовні удари” по об’єктах у Києві, які використовуються для потреб ЗСУ.

Лавров вкотре пригрозив ударами по так званих центрах ухвалення рішень у Києві.

Також очільник МЗС РФ нагадав Рубіо про заяву російського МЗС із рекомендацією для іноземних держав забезпечити евакуацію дипломатичного персоналу та своїх громадян із Києва.

Глава російської дипломатії згадав домовленості щодо України, яких, за версією російської сторони, було досягнуто в Анкориджі у 2025 році за ініціативою США.

Лавров звинуватив “європейські еліти” та українську владу у нібито зриві цих домовленостей.

У Москві також заявили, що Лавров і Рубіо нібито підтвердили намір “попри відомі розбіжності” продовжувати роботу над нормалізацією діяльності дипломатичних місій Росії та США.

У ніч на 24 травня Росія здійснила один із наймасштабніших повітряних ударів по Україні за останній час.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, РФ випустила 90 ракет різних типів і близько 600 дронів. Основним напрямком атаки став Київ.

