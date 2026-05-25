Унаслідок удару Повітряних сил ЗСУ було ліквідовано важливий пункт управління та зв’язку російських військ на тимчасово окупованій території Луганської області.

Для ураження об’єкта використовувалися крилаті ракети повітряного базування, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

ПС ЗСУ уразили пункт управління росіян на ТОТ

– 25 травня 2026 року Повітряні сили Збройних сил України застосували крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow для успішного знищення важливого пункту управління та зв’язку ворога на тимчасово окупованій території Луганської області, – йдеться у повідомленні Генштабу у понеділок.

Зазначається, що знищення цього об’єкта демонструє далекоглядність, узгоджене планування та цілеспрямовані дії українських сил.

– Цей удар підкреслює стратегічну далекоглядність, єдність планування та цілеспрямовані дії, які доводять, що жодна позиція російського агресора не є безпечною на українській землі”.

Нагадаємо, за останніми даними Генштабу, Збройні сили України за добу знищили 1 020 російських окупантів.

Сукупні втрати особового складу армії РФ на 1 552-гу добу повномасштабної війни перевищили 1,356 млн військових.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 552-гу добу.

