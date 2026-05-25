Били ракетами Storm Shadow: ЗСУ знищили пункт управління росіян на Луганщині
- Повітряні сили ЗСУ знищили пункт управління та зв’язку російських військ на тимчасово окупованій території Луганської області.
- Для удару було застосовано крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow.
Унаслідок удару Повітряних сил ЗСУ було ліквідовано важливий пункт управління та зв’язку російських військ на тимчасово окупованій території Луганської області.
Для ураження об’єкта використовувалися крилаті ракети повітряного базування, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
ПС ЗСУ уразили пункт управління росіян на ТОТ
– 25 травня 2026 року Повітряні сили Збройних сил України застосували крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow для успішного знищення важливого пункту управління та зв’язку ворога на тимчасово окупованій території Луганської області, – йдеться у повідомленні Генштабу у понеділок.
Зазначається, що знищення цього об’єкта демонструє далекоглядність, узгоджене планування та цілеспрямовані дії українських сил.
– Цей удар підкреслює стратегічну далекоглядність, єдність планування та цілеспрямовані дії, які доводять, що жодна позиція російського агресора не є безпечною на українській землі”.
Нагадаємо, за останніми даними Генштабу, Збройні сили України за добу знищили 1 020 російських окупантів.
Сукупні втрати особового складу армії РФ на 1 552-гу добу повномасштабної війни перевищили 1,356 млн військових.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 552-гу добу.
