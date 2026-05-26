Яке свято 26 травня та чому не можна прибирати після заходу сонця
У вівторок, 26 травня, відзначається Всесвітній день лінді-хопу, Всесвітній день рудих та Всесвітній день Дракули. Також на цю дату припадає річниця битви під Корсунем.
Православна церква сьогодні вшановує пам’ять апостола від 70-ти Карпа. Більше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня — у матеріалі.
Яке сьогодні церковне свято – 26 травня 2026 року
Віряни 26 травня згадують святого Карпа, одного з 70-ти апостолів Ісуса Христа.
Він був супутником Павла під час його апостольських мандрівок. Проповідував вчення Христа на острові Крит та у Фракії. Карпо став першим єпископом Берії Фракійської.
Який сьогодні, 26 травня 2026, день в Україні
26 травня в Україні згадують річницю битви під Корсунем — однієї з ключових перемог українського війська під проводом Богдана Хмельницького під час Національно-визвольної війни.
Саме цього дня у 1648 році козацько-татарське військо розгромило армію Речі Посполитої під командуванням Миколи Потоцького біля Корсуня на Черкащині.
Битва тривала лише кілька годин, однак стала важливим етапом у боротьбі українців за власну державність та увійшла в історію як приклад успішної військової стратегії.
Хто святкує день ангела 26 травня 2026 року
З іменинами сьогодні варто привітати власників таких імен: Георгій, Єгор, Іван, Макар, Олександр, Ян, Олена, Олена, Ілона.
Що не можна робити 26 травня 2026 року
Сьогодні, як і в будь-яке інше церковне свято, не можна сваритися, лихословити, заздрити, пліткувати, ображати і бути жадібним. Не слід відмовляти в допомозі тим, хто просить.
Народні прикмети не радять цього дня лінуватися і довго спати – проспите удачу. Не рекомендується прибирати й виносити сміття після заходу сонця – можна винести благополуччя. Не можна їсти іншу рибу, крім коропа, інакше постраждає фінансове благополуччя.
Що можна робити сьогодні
Свято 26 травня вважається вдалим для риболовлі. У народі вірили, що на Карпа можна зловити хорошого коропа. Уловом обов’язково ділилися з друзями і рідними.
Народні прикмети на 26 травня 2026 року
- На вулиці багато комарів – до теплої погоди.
- Птахи співають ще до світанку – чекайте на дощ.
- Чути спів зозулі – до спеки.
- Жаби голосно квакають – найближчі дні будуть дощовими.