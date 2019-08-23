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Факти / Україна

Звільнення політв’язнів: у Кремлі заявили про початок діалогу Зеленського і Путіна

У Москві бачать початок діалогу щодо обміну політв’язнями між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.

Звільнення політв’язнів: у Кремлі заявили про початок діалогу Зеленського і Путіна

У Росії запевняють, что між президентами РФ та України є розвиток діалогу, який виражається в “певних контактах.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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Він на питання про те, як можна оцінити відносини Росії і України у світлі новин про підготовлюваний обмін в’язнями відповів наступне:

– Поки що ми констатуємо початок діалогу між двома президентами, констатуємо певні контакти, які здійснюються в розвиток цих розмов і в розвиток розумінь, яких було досягнуто в ході цих розмов.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський сподівається на те, що результати з питання обміну утримуваних осіб між Росією і Україною будуть найближчими днями.

Джерело: РБК-Україна

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