Верховна Рада IX скликання незабаром почне свою роботу. Як проходитиме перше засідання, що ухвалюватимуть парламентарі та на які призначення очікувати – у матеріалі Фактів ICTV.

Нова Верховна Рада України збереться на своє перше засідання вже 29 серпня.

Урочисте відкриття, на якому депутати складуть присягу, відбудеться о 10.00. А вже о 13.00 парламентарі планують відкрити першу сесію і почати плідну працю – ухвалювати закони та голосувати за призначення.

Як відбуватиметься перше засідання Верховної Ради

Відкриватиме урочисте засідання спікер попереднього скликання – Андрій Парубій.

Згідно з Конституцією, найстарший за віком депутат зачитає присягу, після чого парламентарі офіційно переймуть свої повноваження.

Найстаршим у Раді ІХ скликання є Юлій Іоффе, №12 у списку партії Опозиційна платформа – За життя. На момент обрання йому було 78 років, і це його шостий похід у парламент.

Депутати мусять поставити підпис під текстом присяги, погодившись його дотримуватись:

Присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників.

Втім, минулого разу закону не дотримались – тоді відкривав засідання і читав присягу спікер Олександр Турчинов.

З яких процедур розпочнеться сесія

Пізніше почнеться перша сесія нової Ради. Її відкриє голова підготовчої депутатської групи Дмитро Разумков.

Депутати сформують тимчасову президію – вона буде діяти, допоки не оберуть спікера. Її очолить Разумков, а у складі буде по одному депутату від кожної обраної партії.

Нардепи також мусять зареєструвати депутатські фракції та групи.

Після цього Андрій Парубій як спікер попереднього парламенту виступить з доповіддю про стан законодавчої роботи в Раді.

Регламентом передбачено, що потім депутати оберуть Лічильну комісію, яка організовує голосування та визначає їх результати, а також нового спікера та його заступників.

Ймовірно, новим спікером стане Дмитро Разумков, а його першим заступником – Руслан Стефанчук. Принаймні такі кандидатури планують висунути у Слузі народу.

Вакантним залишається місце віце-спікера.

Його запропонували опозиції, втім Голос та Батьківщина вже відмовились від посади. Свої кандидатури пропонуватимуть ОПЗЖ та ЄС. У Опозиційній платформі вже заявили, це точно буде не Віктор Медведчук.

Коли оберуть керівництво, із вітальним словом виступить президент Володимир Зеленський.

Як розподілять комітети

На першій сесії депутати також мусять проголосувати за комітети – їх число та склад. Їх кількість вирішили скоротити до 23 замість 27, деякі ліквідувавши, а інші – об’єднавши.

Попередньо 19 комітетів очолять представники Слуги народу, а інші – свободи слова, прав людини, молоді та спорту та євроінтеграції – віддадуть опозиції. Принаймні так планували під час засідання підготовчої депутатської групи.

Отже, у Верховній Раді ІX скликання будуть комітети з питань:

аграрної політики та земельних відносин – 31 депутат;

антикорупційної політики – 14 депутатів;

бюджету – 31 депутат;

гуманітарної та інформаційної політики – 17 депутатів;

екологічної політики та природокористування – 19 депутатів;

економічного розвитку – 17 депутатів;

енергетики та житлово-комунальних послуг – 20 депутатів;

здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування – 15 депутатів;

зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва – 10 депутатів;

інтеграції України з Європейським Союзом – 7 депутатів;

молоді та спорту – 10 депутатів;

національної безпеки, оборони та розвідки – 17 депутатів;

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування – 31 депутат;

освіти, науки та інновацій – 14 депутатів;

прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, національних меншин і міжнаціональних відносин – 13 депутатів;

правової політики – 25 депутатів;

правоохоронної діяльності – 27 депутатів;

регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України – 10 депутатів;

свободи слова – 7 депутатів;

соціальної політики та захисту прав ветеранів – 10 депутатів;

транспорту та інфраструктури – 25 депутатів;

фінансів, податкової та митної політики – 31 депутат;

цифрової трансформації – 20 депутатів.

Від 4 до 19 місць в кожному з них займуть представники президентської партії, від 1 до 3 – представники Опозиційної платформи та по 1-2 місця віддадуть іншим партіям.

Розподіл місць у парламенті

За результатами виборів до парламенту було обрано 424 депутати. 26 місць будуть порожніми через неможливість провести вибори на окупованих територіях.

На засіданні підготовчої депутатської групи вдалось визначити розстановку місць у сесійній залі. Відтак, більшість від Слуги народу – 254 депутати – займатиме місця попереду, а інші партії опинились на задніх лавах.

До речі, така розсадка – теж нововведення. Раніше депутатам інших фракцій давали змогу сидіти біля проходів до трибуни, а розміщення було вертикальне.

Які закони ухвалюватимуть

Претендент на посаду голови фракції Давид Арахамія анонсував, що у перший день передбачено чимало ініціатив. Окрім протокольних рішень, які передбачені у Регламенті Верховної Ради, депутати можуть перейти до ухвалення своїх перших законопроектів.

Руслан Стефанчук згадував, що одним з перших розглянуть закон про імпічмент президента.

До того ж в Офісі президента зазначили, що у перший день внесуть на розгляд і законопроект про відтермінування штрафів для євробляхерів.

Актуальними залишаються законопроекти про зняття депутатської недоторканності, а також позбавлення депутатського мандату за кнопкодавство та прогули. Для цього потрібно вносити зміни до Конституції.

Раніше у ЗМІ була інформація, що першого дня розглянуть близько 60-70 законопроектів, серед яких скорочення кількості депутатів до 300. Те, що такий законопроект дійсно у розробці, підтвердив і Стефанчук.

Новий Кабмін

Водночас 29 серпня Кабінет міністрів складе свої повноваження перед новообраною Радою. Відтак парламентарі матимуть змогу проголосувати за нового прем’єра. Втім, чи буде це саме у перший день – невідомо.

Раніше Дмитро Разумков пояснив, що повний склад Кабміну точно не ухвалять у перший день, втім намагатимуться це зробити найближчим часом.

Вакантними залишаються також місця генпрокурора та міністра закордонних справ, подання на яких президент вносив ще до минулої Ради. Ймовірно, тепер його підтримають.

Кажуть, перше враження – найсильніше. Подивимось. Адже у перший день на новій роботі депутати опиняться під прицілом камер та пильним наглядом журналістів. І вже 29 серпня в політичному інформаційному просторі буде гаряче.

Лілія Ященко