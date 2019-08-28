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Пожежа у Токіо Стар: прокуратура назвала причину займання

Прокуратура Одеської області заявила, що пожежа в готелі Токіо Стар розпочалася через коротке замикання.

Токіо Стар

Представник Одеської обласної прокуратури заявив, що пожежа в  готелі Токіо Стар, де в ніч на 17 серпня загинули 9 осіб, розпочалася через коротке замикання.

За словами прокурора Євгена Антощука, за попередніми даними, загоряння сталося через надмірне навантаження на електромережі, що призвело до короткого замикання.

Як заявила прокурор Оксана Моско, співробітники ДСНС у 2012 році видавали розпорядження про неможливість функціонування Токіо Стар як готелю через порушення норм пожежної безпеки.

Вона також зазначила, що співвласник готелю Сергій Дурач вже залишив Україну і, якщо Вадима Чорного відпустити з СІЗО, він піде за прикладом свого бізнес-партнера.

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Бізнесмен заявив, що вночі навантаження на мережі – найменше, тому він висловив сумнів у версії про займання, озвученій прокуратурою.

Крім того, Чорний заявив, що Дурач не переховується за кордоном, а відсутній у зв`язку із запланованою поїздкою і скоро повернеться до України.

Суд залишив в силі рішення Київського райсуду Одеси про перебування Чорного в слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, 20 серпня Вадима Чорного, який є власником готелю Токіо Стар, де під час пожежі загинули дев’ять осіб, суд відправив у СІЗО на два місяці – без права внесення застави.

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