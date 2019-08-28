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Факти / Україна

Вишинський увійде до списку для обміну полоненими між РФ і Україною – ЗМІ

Головний редактор РИА Новости-Украина Кирило Вишинський увійде до списку для обміну полоненими між РФ і Україною.

Вишинський увійде до списку для обміну полоненими між РФ і Україною – ЗМІ

Головному редактору РИА Новости-Украина Кирилу Вишинському змінили запобіжний захід через те, що він “йтиме на обмін” між Росією і Україною.

Про це агентству Інтерфакс-Україна розповіло інформоване джерело.

– Вишинський буде йти на обмін, тому було ухвалено рішення про зміну йому запобіжного заходу. Процедура обміну поки не зрозуміла, оскільки немає вироку суду, – йдеться у повідомленні.

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Інформації про те, коли може відбутися обмін поки немає.

Сам Вишинський раніше заявляв, що давно відмовився від обміну і свою позицію не міняв.

Нагадаємо, що 28 серпня Київський апеляційний суд звільнив головного редактора РИА Новости-Украина Кирила Вишинського під особисте зобов’язання.

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