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Факти / Україна / Політика

Хто очолив фракції у Верховній Раді IX скликання

У Верховній Раді України сформовано п’ять депутатських фракцій.

Верховна Рада депутатский портфель

Назви фракцій збігаються з назвами політичних партій, представники яких обрані в парламент – Слуга народу, Опозиційна платформа – За життя, Батьківщина, Європейська солідарність і Голос.

До фракції Слуги народу увійшли 254 народних депутати. Керівником фракції обрано Давида Арахамію, його першим заступником став Олександр Корнієнко.

Опозиційна платформа – За життя – 44 депутати, співголови – Юрій Бойко та Вадим Рабинович.

У фракції Європейська солідарність буде 27 парламентаріїв, співголови Артур Герасимов та Ірина Геращенко.

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Батьківщина – 25 депутатів, її лідер – Юлія Тимошенко, заступник – Сергій Соболєв.

Фракція партії Голос налічує 17 народних депутатів. Її керівник – Сергій Рахманін, заступник – Ярослав Железняк.

Також Разумков оголосив про створення депутатської групи За майбутнє в складі 23 парламентарів. Співголови – Віктор Бондар і Тарас Батенко.

До слова, лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков вважає, що 29 серпня Верховна Рада не проголосує за новий склад Кабміну.

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