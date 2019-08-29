Опублікували календар роботи Верховної Ради IX скликання до січня 2020 року.
Регламент роботи Верховної Ради IX скликання прописаний у календарі до січня 2020 року.
Найбільше пленарних засідань, на яких голосуються за законопроекти, депутатам доведеться провести в жовтні – 11. У вересні їх заплановано 9.
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У календарі прописані дні на роботу з виборцями, засіданнь у парламентських комітетах і групах, а також інші види діяльності, пов’язані з виконанням депутатських повноважень.
Раніше Факти ICTV писали, що кандидатура Андрія Загороднюка запропонована на посаду міністра оборони України.
Фото: dreamstime, katerina.odarchenko
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