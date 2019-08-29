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Календар роботи Верховної Ради до січня

Опублікували календар роботи Верховної Ради IX скликання до січня 2020 року.

Календар роботи Верховної Ради до січня

Регламент роботи Верховної Ради IX скликання прописаний у календарі до січня 2020 року.

Найбільше пленарних засідань, на яких голосуються за законопроекти, депутатам доведеться провести в жовтні – 11. У вересні їх заплановано 9.

Читайте: Верховна Рада: онлайн трансляція першого засідання депутатів IX скликання

У календарі прописані дні на роботу з виборцями, засіданнь у парламентських комітетах і групах, а також інші види діяльності, пов’язані з виконанням депутатських повноважень.

Календарь работы Верховной Рады до января

Раніше Факти ICTV писали, що кандидатура Андрія Загороднюка запропонована на посаду міністра оборони України.

Фото: dreamstimekaterina.odarchenko

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