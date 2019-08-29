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Факти / Україна

Луценко підписав заяву про відставку з посади генпрокурора

Юрій Луценко написав заяву про відставку з посади генерального прокурора України.

Луценко підписав заяву про відставку з посади генпрокурора

Генеральний прокурор Юрій Луценко підписав заяву про звільнення з посади.

Читайте: Верховна Рада: онлайн прямий ефір першого засідання депутатів 9 скликання

Юрій Луценко підписав заяву на ім’я президента Зеленського про звільнення з посади генерального прокурора, – повідомила його прес-секретар Лариса Сарган.

До слова, Руслан Рябошапка – ймовірний кандидат на посаду генерального прокурора України. Зараз він обіймає посаду заступника голови Офісу президента України.

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