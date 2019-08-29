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Факты / Украина

Луценко подписал заявление об отставке с поста генпрокурора

Юрий Луценко написал заявление об отставке с должности генерального прокурора Украины.

Луценко подписал заявление об отставке с поста генпрокурора

Генеральный прокурор Юрий Луценко подписал заявление об увольнении с должности.

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Юрий Луценко подписал заявление на имя президента Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора, – сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

К слову, Руслан Рябошапка – вероятный кандидат на должность генерального прокурора Украины. Сейчас он занимает должность заместителя председателя Офиса президента Украины.

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