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Факти / Україна / Політика

Зеленський призначив Сляднєву заступником голови Служби зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський призначив нового заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Зеленський призначив Сляднєву заступником голови Служби зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський призначив Катерину Сляднєву заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Відповідний указ №553/2019 опублікований на сайті очільника держави.

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Катерина Сляднєва раніше працювала у столичній прокуратурі. Вона вчилася на кафедрі судоустрою, прокуратури та адвокатури у Львівському університеті бізнесу та права.

До лютого 2018 року Сляднєва працювала заступником керівника управління нагляду в кримінальному провадженні у київській прокуратурі.

До слова, 19 липня президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Чалого і десятьох інших послів.

Фото: Главком

Джерело: Офіс Президента

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