Президент України Володимир Зеленський призначив нового заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Президент України Володимир Зеленський призначив Катерину Сляднєву заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Відповідний указ №553/2019 опублікований на сайті очільника держави.

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Катерина Сляднєва раніше працювала у столичній прокуратурі. Вона вчилася на кафедрі судоустрою, прокуратури та адвокатури у Львівському університеті бізнесу та права.

До лютого 2018 року Сляднєва працювала заступником керівника управління нагляду в кримінальному провадженні у київській прокуратурі.

До слова, 19 липня президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Чалого і десятьох інших послів.

Фото: Главком