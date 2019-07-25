Президент України Володимир Зеленський призначив нового заступника голови Служби зовнішньої розвідки.
Президент України Володимир Зеленський призначив Катерину Сляднєву заступником голови Служби зовнішньої розвідки.
Відповідний указ №553/2019 опублікований на сайті очільника держави.
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Катерина Сляднєва раніше працювала у столичній прокуратурі. Вона вчилася на кафедрі судоустрою, прокуратури та адвокатури у Львівському університеті бізнесу та права.
До лютого 2018 року Сляднєва працювала заступником керівника управління нагляду в кримінальному провадженні у київській прокуратурі.
До слова, 19 липня президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Чалого і десятьох інших послів.
Фото: Главком