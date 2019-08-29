Тимофія Милованова призначено на посаду міністра економіки в новому Кабміні. Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію з його біографії.
На першому засіданні Верховної Ради 9 скликання народні депутати проголосували за призначення Тимофія Милованова на посаду міністра економіки.
Тимофій Милованов був почесним президентом Київської школи економіки (KSE) та членом Ради Нацбанку України.
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Милованову – 44 роки (народився у Києві 15 березня 1975 року).
Освіта:
Закінчив КПІ і Києво-Могилянську академію, отримавши дипломи магістра.
У 1999 році – ступінь магістра економіки в Київській школі економіки.
У 2004 році – ступінь PhD з економіки в Університеті Вісконсін-Медісон.
Кар’єра та досягнення:
- Викладав у Пенсильванському університеті, Університеті Бонна, Університеті штату Пенсільванія та Університеті Піттсбурга.
- Займається дослідженнями в галузі теорії ігор, теорії контрактів та інституційного дизайну.
- Forbes Ukraine в 2014-му і 2015 роках вніс Милованова до рейтингу найкращих українських економістів (Top Economic Thinkers).
- Є співзасновником аналітичної платформи VoxUkraine.
- З літа 2015 року – член міжнародної академічної ради Київської школи економіки (KSE), наразі є її почесним президентом.
- 7 липня 2016 року призначений членом ради Національного банку України строком на п’ять років.
- Влітку 2019 року організував тижневе навчання від Київської школи економіки для майбутніх нардепів від партії Слуга народу.
Нагадаємо, 29 серпня парламент на першому засіданні сформував новий Кабмін.
Фото: Kyiv School of Economics