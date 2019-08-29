Тимофія Милованова призначено на посаду міністра економіки в новому Кабміні. Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію з його біографії.

На першому засіданні Верховної Ради 9 скликання народні депутати проголосували за призначення Тимофія Милованова на посаду міністра економіки.

Тимофій Милованов був почесним президентом Київської школи економіки (KSE) та членом Ради Нацбанку України.

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Милованову – 44 роки (народився у Києві 15 березня 1975 року).

Освіта:

Закінчив КПІ і Києво-Могилянську академію, отримавши дипломи магістра.

У 1999 році – ступінь магістра економіки в Київській школі економіки.

У 2004 році – ступінь PhD з економіки в Університеті Вісконсін-Медісон.

Кар’єра та досягнення:

Викладав у Пенсильванському університеті, Університеті Бонна, Університеті штату Пенсільванія та Університеті Піттсбурга.

Займається дослідженнями в галузі теорії ігор, теорії контрактів та інституційного дизайну.

Forbes Ukraine в 2014-му і 2015 роках вніс Милованова до рейтингу найкращих українських економістів (Top Economic Thinkers).

Є співзасновником аналітичної платформи VoxUkraine.

З літа 2015 року – член міжнародної академічної ради Київської школи економіки (KSE), наразі є її почесним президентом.

7 липня 2016 року призначений членом ради Національного банку України строком на п’ять років.

Влітку 2019 року організував тижневе навчання від Київської школи економіки для майбутніх нардепів від партії Слуга народу.

Нагадаємо, 29 серпня парламент на першому засіданні сформував новий Кабмін.

Фото: Kyiv School of Economics