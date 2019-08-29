Тимофей Милованов назначен на должность министра экономики в новом Кабмине. Факты ICTV собрали самую важную информацию из его биографии.

На первом заседании Верховной Рады 9 созыва народные депутаты проголосовали за назначение Тимофея Милованова на пост министра экономики.

Тимофей Милованов был почетным президентом Киевской школы экономики (KSE) и членом Совета Нацбанка Украины.

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Милованову – 44 года (родился в Киеве 15 марта 1975 года).

Образование:

Окончил КПИ и Киево-Могилянскую академию, получив дипломы магистра.

В 1999 году – степень магистра экономики в Киевской школе экономики.

В 2004 году – степень PhD по экономике в Университете Висконсин-Мэдисон.

Карьера и достижения:

Преподавал в Пенсильванском университете, Университете Бонна, Университете штата Пенсильвания и Университете Питтсбурга.

Занимается исследованиями в области теории игр, теории контрактов и институционального дизайна.

Forbes Ukraine в 2014-м и 2015 годах включил Милованова в рейтинг лучших украинских экономистов (Top Economic Thinkers).

Является соучредителем аналитической платформы VoxUkraine.

С лета 2015 года – член международного академического совета Киевской школы экономики (KSE), сейчас является ее почетным президентом.

7 июля 2016 года назначен членом совета Национального банка Украины сроком на пять лет.

Летом 2019 года организовал недельное обучение от Киевской школы экономики для будущих нардепов от партии Слуга народа.

Напомним, 29 августа парламент на первом заседании сформировал новый Кабмин.

Фото: Kyiv School of Economics