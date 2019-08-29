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Факты / Украина

Что известно о Тимофее Милованове – министре экономики

Тимофей Милованов назначен на должность министра экономики в новом Кабмине. Факты ICTV собрали самую важную информацию из его биографии.

Тимофій Милованов

На первом заседании Верховной Рады 9 созыва народные депутаты проголосовали за назначение Тимофея Милованова на пост министра экономики.

Тимофей Милованов был почетным президентом Киевской школы экономики (KSE) и членом Совета Нацбанка Украины.

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Милованову – 44 года (родился в Киеве 15 марта 1975 года).

Образование:

Окончил КПИ и Киево-Могилянскую академию, получив дипломы магистра.

В 1999 году – степень магистра экономики в Киевской школе экономики.

В 2004 году – степень PhD по экономике в Университете Висконсин-Мэдисон.

Карьера и достижения:

  • Преподавал в Пенсильванском университете, Университете Бонна, Университете штата Пенсильвания и Университете Питтсбурга.
  • Занимается исследованиями в области теории игр, теории контрактов и институционального дизайна.
  • Forbes Ukraine в 2014-м и 2015 годах включил Милованова в рейтинг лучших украинских экономистов (Top Economic Thinkers).
  • Является соучредителем аналитической платформы VoxUkraine.
  • С лета 2015 года – член международного академического совета Киевской школы экономики (KSE), сейчас является ее почетным президентом.
  • 7 июля 2016 года назначен членом совета Национального банка Украины сроком на пять лет.
  • Летом 2019 года организовал недельное обучение от Киевской школы экономики для будущих нардепов от партии Слуга народа.

Напомним, 29 августа парламент на первом заседании сформировал новый Кабмин.

Фото: Kyiv School of Economics

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