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Факти / Україна

Що відомо про ймовірного главу МЗС України Вадима Пристайка

Вадим Пристайко може стати главою МЗС України. Факти ICTV дізналися все, що про нього відомо.

Що відомо про ймовірного главу МЗС України Вадима Пристайка

Вадим Пристайко – ймовірна кандидатура на посаду глави МЗС України.

Біографія Вадима Пристайка

Пристайко народився 20 лютого 1970 року в Одеській області. За його плечима Київський політехнічний інститут та Українська академія зовнішньої торгівлі.

Він у 2002-2004 роках обіймав посаду консула України у Сіднеї (Австралія), з 2009 по 2012 рр. був заступником керівника місії Посольства України у США. Також Пристайко обіймав посаду посла України у Канаді (2012-2014).

З 2014 по 2017 рік він був заступником міністра закордонних справ Павла Клімкіна. У тому ж році зайняв посаду глави місії України при НАТО.

Читайте: Призначення Зеленського

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація про те, що при президенті Зеленському Пристайко може очолити МЗС. Сам Пристайко говорив, що погодиться тільки в разі, якщо пропозиція надійде саме від Зеленського.

20 травня Пристайко був присутній на міжнародних зустрічах Володимира Зеленського з гостями інавгурації.

Декларація Вадима Пристайка 

Вадим Пристайко за 2018 рік задекларував п’ять квартир у Києві і автомобіль BMW Х1. Нерухомість знаходиться у спільній власності з сином і дружиною. Також у декларації значиться дохід від основного місця роботи у МЗС – 271 136 гривень.

Читайте: Верховна Рада: онлайн транляція прямого ефіру засідання 29.08.2019

Фото: УНІАН

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