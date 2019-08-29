Вадим Пристайко може стати главою МЗС України. Факти ICTV дізналися все, що про нього відомо.

Вадим Пристайко – ймовірна кандидатура на посаду глави МЗС України.

Біографія Вадима Пристайка

Пристайко народився 20 лютого 1970 року в Одеській області. За його плечима Київський політехнічний інститут та Українська академія зовнішньої торгівлі.

Він у 2002-2004 роках обіймав посаду консула України у Сіднеї (Австралія), з 2009 по 2012 рр. був заступником керівника місії Посольства України у США. Також Пристайко обіймав посаду посла України у Канаді (2012-2014).

З 2014 по 2017 рік він був заступником міністра закордонних справ Павла Клімкіна. У тому ж році зайняв посаду глави місії України при НАТО.

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Раніше в ЗМІ з’явилася інформація про те, що при президенті Зеленському Пристайко може очолити МЗС. Сам Пристайко говорив, що погодиться тільки в разі, якщо пропозиція надійде саме від Зеленського.

20 травня Пристайко був присутній на міжнародних зустрічах Володимира Зеленського з гостями інавгурації.

Декларація Вадима Пристайка

Вадим Пристайко за 2018 рік задекларував п’ять квартир у Києві і автомобіль BMW Х1. Нерухомість знаходиться у спільній власності з сином і дружиною. Також у декларації значиться дохід від основного місця роботи у МЗС – 271 136 гривень.