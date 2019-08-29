Міністром цифрової трансформації став Михайло Федоров. Факти ICTV підготували його біографію.

Михайло Федоров призначений міністром цифрової трансформації.

Федоров народився 21 січня 1991 року. Він український IT-підприємець, засновник digital-агентства.

У 2013 році заснував у Запоріжжі рекламне агентство SMMStudio. Федоров є організатором Facebook Marketing Conf. Крім того, він займав посаду операційного директора в освітньому проекті для підприємців Суперлюди.

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З 21 травня 2019 року – радник президента України з digital-напрямку. Народний депутат України IX скликання від партії Слуга народу.

Нагадаємо, що Верховна Рада затвердила запропонований прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком склад Кабміну України.