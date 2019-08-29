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Факти / Україна

Від підприємця до міністра. Що відомо про Михайла Федорова

Міністром цифрової трансформації став Михайло Федоров. Факти ICTV підготували його біографію.

Від підприємця до міністра. Що відомо про Михайла Федорова

Михайло Федоров призначений міністром цифрової трансформації.

Федоров народився 21 січня 1991 року. Він український IT-підприємець, засновник  digital-агентства.

У 2013 році заснував у Запоріжжі рекламне агентство SMMStudio. Федоров є організатором Facebook Marketing Conf. Крім того, він займав посаду операційного директора в освітньому проекті для підприємців Суперлюди.

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З 21 травня 2019 року – радник президента України з digital-напрямку. Народний депутат України IX скликання від партії Слуга народу.

Нагадаємо, що Верховна Рада затвердила запропонований прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком склад Кабміну України.

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