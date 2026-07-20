14 июля 2026 года Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Согласно Конституции Украины, вместе с отставкой главы правительства автоматически прекратил полномочия весь состав Кабинета Министров, в том числе и министр обороны Михаил Федоров.

На следующий день, 15 июля, Михаил Федоров подтвердил свою отставку и подвел итоги работы во главе Министерства обороны, обнародовав список ключевых достижений ведомства за время своего руководства.

Федоров работает в украинском правительстве с 2019 года. Что известно о Михаиле Федорове, биографии и его карьере — далее в материале.

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Что известно о Михаиле Федорове: от предпринимателя до члена Кабмина

Михаил Федоров — украинский IT-предприниматель, основатель digital-агентства.

Он родился 21 января 1991 года в городе Васильевка Запорожской области. Образование получал в Запорожском национальном университете на факультете социологии и управления.

Затем Федоров окончил Высшую политическую школу и образовательную школу представителей НАТО в Украине.

Он основал в Запорожье собственное digital-агентство SMMStudio, которое занималось увеличением продаж с помощью рекламы в соцсетях, например, Facebook и Instagram. До 2019 года он был генеральным директором компании.

Кроме того, Федоров был организатором Facebook Marketing Conf и спикером на разных форумах (IT-Forum 2016, iForum 2019, LVIV SMM FORUM).

В 2018 году он занимал должность операционного директора в образовательном проекте для предпринимателей Суперлюди.

Михаил Федоров возглавлял диджитал-направление президентской кампании Владимира Зеленского, выстроил коммуникацию онлайн и сеть страниц в соцсетях.

А после победы Зеленского на выборах Федоров стал внештатным советником президента по digital-направлению (с мая 2019 года).

На внеочередных выборах Верховной Рады в 2019 году Федоров был избран нардепом от партии Слуга народа (№ 6 в избирательном списке).

А 29 августа 2019 года его назначили на должность вице-премьера – министра цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука. Он стал самым молодым членом Кабмина в истории независимой Украины, возглавив Минцифры в 28 лет.

После назначения Дениса Шмыгаля новым главой правительства в марте 2020 года Федоров был одним из немногих, оставшихся на своем посту.

Во вторник, 21 марта 2023 года, Верховная Рада назначила Михаила Федорова на должность вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Украины.

Согласно данным за февраль 2023 года, в должности вице-премьера он получил зарплату в размере более 61 тыс. грн.

2 января 2026 года, президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил Михаилу Федорову должность министра обороны Украины.

А уже 14 января 2026 года Верховная Рада поддержала назначение Михаила Федорова новым министром обороны.

Михаил Федоров женат и воспитывает дочь.

Что известно о жене Федорова

История отношений Михаила и Анастасии Федоровых началась еще во время учебы в университете. Будущие супруги познакомились в студенческом общежитии. Сначала они дружили, а потом их отношения переросли в романтические. В 2015 году пара официально расписалась.

В 2017 году в семье родилась дочь Мария. Анастасия неоднократно рассказывала, что секрет их крепкого брака состоит во взаимной поддержке и готовности проходить все жизненные испытания вместе. По ее словам, самое важное в отношениях, оставаться рядом друг с другом независимо от обстоятельств.

Жена Михаила Федорова родилась и выросла в Запорожье. Там окончила факультет иностранной филологии Запорожского национального университета, где учился и ее будущий муж. Именно студенческие годы стали началом их знакомства.

Профессиональную деятельность Анастасия начала как преподаватель английского языка для ІТ-специалистов. После переезда в Киев, она решила реализовать себя в сфере моды и основала собственный бренд женской одежды COVER. Впоследствии марка стала известна не только в Украине, но и за ее пределами.

Создание бизнеса пришлось на непростой период. Бренд стартовал во время пандемии COVID-19, а вскоре после выхода первой летней коллекции Россия начала полномасштабное вторжение. Поэтому команда временно приостановила работу, однако после деоккупации Киевской области производство и развитие бренда удалось возобновить.

Государство в смартфоне и другие проекты

За время работы в правительстве Федоров запустил ряд проектов в сфере цифровизации.

Своей задачей он считает построить “государство в смартфоне”. Речь идет о том, чтобы перевести максимум документов и государственных услуг онлайн, чтобы убрать бюрократические процедуры, очереди и упростить жизнь для граждан Украины.

В планах правительства было перевести 100% государственных услуг в онлайн-режим уже к 2024 году.

– Согласно плану правительства, к 2024 году граждане должны получить доступ к 100% государственных услуг. Если такая услуга не будет доступна онлайн, значит, ее не будет и в офлайне, – отмечал Федоров.

Вместе со своей командой он запустил ряд сервисов и проектов, в частности:

портал и приложение Дія, позволяющее получать госуслуги онлайн;

специальное правовое и налоговое пространство для IT-компаний Дія.City;

е-Резидентство, предусматривающее возможность для иностранцев получить статус е-резидента и открыть свой бизнес в Украине онлайн;

COVID-сертификаты в смартфоне;

национальную онлайн-платформу для развития цифровой грамотности Дія.Цифровое образование

портал Дія.Бизнес

Дія.Платформа Центров

платформу єДопомога

Кроме того, Михаил Федоров стал инициатором ежегодного форума Diia Summit в сфере информационных технологий.

В 2020 году Федоров вошел в национальный рейтинг 30 до 30 от издания Forbes (в категории Агенты перемен).

Достижения Михаила Федорова на должности министра обороны

После назначения Михаила Федорова министром обороны 14 января 2026 года ведомство сосредоточилось на технологическом перевооружении армии, развитии беспилотных систем, реформе закупок и привлечении международной поддержки.

За шесть месяцев в Минобороны заявили о ряде ключевых результатов. В частности, удалось существенно ограничить использование российскими войсками Starlink, увеличить закупки FPV-дронов, беспилотников большой дальности, наземных роботизированных комплексов и дронов-перехватчиков. Также было расширено финансирование программы Линия дронов, запущена поддержка современных дроново-штурмовых подразделений и обеспечены регулярные поставки беспилотников для боевых бригад.

Отдельным направлением явилась реформа оборонных закупок. Минобороны ввело тендерные механизмы для приобретения артиллерии, сотен тысяч дронов, а также тысяч пикапов, баги и квадроциклов для войск. Кроме того, стартовала грантовая программа для украинских производителей ракет и взрывчатых веществ.

В сфере противовоздушной обороны, по данным ведомства, удалось повысить эффективность перехвата российских воздушных целей, заключить контракты на ракеты для систем Patriot и приступить к закупке истребителей Gripen.

Также Минобороны сообщило о запуске механизма использования европейского кредита на военные нужды, проведении трех заседаний в формате Рамштайн, открытии программы Drone Deal для развития украинского ОПК, создании Trophy Lab для исследования российских образцов вооружения и Defense AI Center A1 для внедрения технологий искусственного интеллекта в военной сфере.

Отдельно в ведомстве отметили начало реформы контрактной службы, изменение системы мотивации военнослужащих, а также успешное испытание украинской баллистической ракеты, над которой работали в зоне ответственности Министерства обороны.

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