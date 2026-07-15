Михайло Федоров заявив, що для нього було великою честю служити українському народові на посаді міністра оборони.

Про це він написав у прощальному дописі.

Федоров підбив підсумки роботи на посаді глави Міноборони

Серед головних досягнень команди він назвав відключення російських військових від Starlink, що суттєво обмежило їхні можливості вести ефективну війну дронів.

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Попри відсутність бюджету в Міноборони, вдалося використати кошти з грошового забезпечення наприкінці року та спрямувати їх на mid-strike, FPV на оптоволокні, дешеву розвідку, НРК, дрони-перехоплювачі й deep-strike дрони.

За чотири місяці вдалося закупити більше дронів, ніж за весь минулий рік.

Було запущено окрему програму Логістичний локдаун із власним фінансуванням. Разом із новими підходами до закупівель і підтримкою топпідрозділів це, за його словами, дозволило відрізати логістику противника та розпочати ізоляцію Криму.

Було продовжено фінансування програми Лінія дронів, яка є основою для закупівлі безпілотників для Сил безпілотних систем.

Стартувала програма підтримки сучасних дроново-штурмових підрозділів, які воюють насамперед завдяки технологіям.

Серед інших результатів – запровадження 70% передоплати за закупівлі через єБали на порталі Brave1 Маркет, зміна системи закупівель, запуск перших тендерів на далекобійну артилерію та сотні тисяч дронів, що дозволяє економити державному бюджету мільярди доларів.

Також уперше через тендер було закуплено тисячі пікапів, багі та квадроциклів для війська.

Досягненнями цього періоду також стали інтеграція Павла Лазаря до Повітряних сил та впровадження процедури розбору кожної масованої атаки (After Action Review).

За цей час рівень перехоплення дронів зріс із 83% до 91%, а крилатих ракет – із 47% до 87%.

Вперше було законтрактовано ракети для Patriot PAC-2 GEM-T та подано заявку через європейський кредит на закупівлю ракет PAC-3.

Було запущено базовий рівень забезпечення дронами для бригад і корпусів. З липня всі бойові бригади та корпуси почнуть отримувати прогнозовані поставки безпілотників без ручного втручання, що дасть змогу планувати подальші дії.

Стартувала масштабна грантова програма для виробників вибухових речовин і ракет.

Розпочалася трансформація війська. Вона передбачає контракти для всіх із визначеними строками служби та відстрочками, запровадження однієї з найвищих у світі заробітних плат для піхоти й штурмовиків, відкриття ринку іноземного рекрутингу на прозорих умовах і нові механізми для повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину.

Було проведено три засідання у форматі Рамштайн, під час яких вдалося змінити інформаційний фон щодо України та повернути довіру партнерів.

За результатами цих зустрічей було оголошено про $40 млрд підтримки на поточний рік без урахування європейського кредиту.

Вдалося запустити механізм використання європейського кредиту для фінансування воєнних пріоритетів України, знайти шлях масштабування дешевих ракет проти реактивних Шахедів і підписати рекордний контракт.

– Символічно, у день звільнення уряду провели успішне тестування балістики, яка розроблялася в зоні відповідальності МО. Кардинально змінили технічне завдання та довели максимальну точність. На 30% зменшили ціну. Україна потрапить у нову лігу, – наголосив Федоров.

Було підписано контракт на закупівлю літаків Gripen, які, за його словами, дозволять збивати літаки Су – носії КАБів.

Разом із військовими було сплановано та реалізовано операцію Ашан, яка зупинила механізований наступ противника на пів року.

Відкрито експорт у межах програми Drone Deal для залучення інвестицій і збільшення виробництва ОПК, запущено Trophy Lab для вивчення партнерами російських військових розробок, а також Defense AI Center A1 для прискорення впровадження штучного інтелекту у війну.

Що не вдалося закінчити команді Федорова

Серед невиконаних завдань Михайло Федоров назвав незавершену організаційну трансформацію Міністерства оборони за стандартами НАТО.

Неповний перехід усіх закупівель на тендерну систему та відсутність сформованої культури відповідальності за ухвалені рішення.

– Дякую кожному й кожній, хто захищає Україну та працює заради перемоги. Дякую всій своїй команді за ефективну службу 24/7. Окремо дякую своїй родині за терпіння, – зазначив міністр.

Він пообіцяв і надалі працювати заради головної місії, з якою прийшов до Міноборони, – перемагати ворога асиметрією, швидкістю інновацій і силою організації.

Федоров очолював Міністерство оборони з січня 2026 року. Його призначили на цю посаду замість Дениса Шмигаля.

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