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Факти / Україна

Альона Бабак – що відомо про нового міністра розвитку громад та територій

Верховна Рада проголосувала за Альону Бабак на посаду міністра розвитку громад та територій. Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію про Альону Бабак.

Альона Бабак

Альона Бабак народилася 27 вересня 1969 року у місті Кривий ріг, а освіту за спеціальністю Іноземні мови здобула у Київському педагогічному інституті іноземних мов.

Має кваліфікацію вчителя французької та англійської мов із відзнакою.

У 1996 році Бабак здобула грант для навчання в США за підтримки фонду Едмунда Маскі, а у 1998 році закінчила Університет Олд Домініон за спеціальністю Бізнес адміністрування та фінанси, отримала ступінь магістра.

З 2004 року займає посаду члена правління і співзасновника Всеукраїнської благодійної організації Інститут місцевого розвитку. З 2012 року – член науково-консультативної ради при Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Читайте: Склад Кабінету міністрів України (СПИСОК)

Її обрали народним депутатом Верховної Ради VIII скликання.

З 2014 року Бабак працювала членом робочої групи з питань реформування житлово-комунального господарства при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

У 2018 році вона входила до складу міжвідомчої робочої групи, яка готувала пропозиції щодо монетизації житлових субсидій.

За свою кар’єру вона написала 30 наукових праць, які стосувалися реформування житлово-комунального господарства і регулювання діяльності суб’єктів природних монополій.

До слова, Факти ICTV публікували біографію міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Фото: Самопоміч

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