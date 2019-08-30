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Факти / Україна / Політика

Склад Кабінету міністрів України (СПИСОК)

Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів. Факти ICTV публікують список членів Кабінету міністрів України.

Кабінет Міністрів України

Під час першого засідання Верховної Ради IX скликання 29 серпня затверджено новий Кабінет міністрів.

Кандидатуру прем’єр-міністра подав президент Володимир Зеленський.

Повний список членів Кабінета міністрів Олексія Гончарука

  • Олексій Гончарук –  прем’єр-міністр
  • Дмитро Кулеба – віце-прем’єр з евроінртеграції
  • Михайло Федоров – міністр цифрової трансформації
  • Дмитро Дубілет – міністр Кабінету міністрів
  • Тимофій Милованов – міністр економічного розвитку і торгівлі
  • Денис Малюська – міністр юстиції
  • Оксана Макарова – міністр фінансів
  • Олексій Оржель – міністр енергетики та екології
  • Владислав Криклій – міністр інфраструктури
  • Олена Бабак – міністр розвитку громад і територій
  • Анна Новосад – міністр освіти і науки
  • Володимир Бородянський – міністр культури, молоді та спорту
  • Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ
  • Зоряна Скалецька – міністр охорони здоров’я
  • Оксана Коляда – міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб
  • Юлія Соколовська – міністр соціальної політики
  • Вадим Пристайко – міністр закордонних справ
  • Андрій Загороднюк – міністр оборони

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З моменту відставки попереднього складу уряду у Верховної Ради є 60 днів, щоб повністю призначити Кабінет міністрів.

До слова, з’явився календар роботи Верховної Ради до січня 2020 року.

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