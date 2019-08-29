Арсен Аваков розглядається на посаду міністра внутрішніх справ України. Що відомо про кандидата – у матеріалі Фактів ICTV.

Арсен Аваков впевнено займає крісло міністра внутрішніх справ України вже п’ять років. Схоже, він знову зможе стати міністром. Його кандидатуру запропонував президент України Володимир Зеленський.

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Біографія Арсена Авакова

У 2002 році стає членом виконкому в Харківській обласній адміністрації.

У президентській виборчій кампанії 2004 року був заступником керівника Харківського регіонального штабу Віктора Ющенка.

У 2005 – отримує крісло глави Харківської ОДА.

У 2009 році очолив Харківську обласну організацію За Україну!.

У 2010 році призначений головою Харківської обласної організації ВО Батьківщина.

У 2010 році Аваков зняли з посади Харківської ОДА після того, як йому висловили недовіру.

У січні 2012 року проти нього порушили кримінальну справу за статтею “перевищення влади і службових повноважень”, через що він втік в Італію.

З Італії Аваков звернувся до тодішнього генерального прокурора України Віктора Пшонки з проханням закрити його кримінальну справу в зв’язку з відсутністю складу злочину.

У грудні 2012 році Аваков повернувся до України і пройшов до Верховної Ради VII скликання від блоку Батьківщина.

Аваков став главою МВС після кривавих подій Революції Гідності у кінці лютого 2014 року. У 2016 році Аваков зберіг свою міністерську посаду і в новому уряді на чолі з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

До слова, міністр фінансів Оксана Маркарова може зберегти свою посаду в новому складі Кабінету міністрів України.