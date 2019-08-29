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Факти / Україна / Політика

Знову голова МВС? 10 фактів про Арсена Авакова

Арсен Аваков розглядається на посаду міністра внутрішніх справ України. Що відомо про кандидата – у матеріалі Фактів ICTV.

Знову голова МВС? 10 фактів про Арсена Авакова

Арсен Аваков впевнено займає крісло міністра внутрішніх справ України вже п’ять років. Схоже, він знову зможе стати міністром. Його кандидатуру запропонував президент України Володимир Зеленський.

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Біографія Арсена Авакова

  • У 2002 році стає членом виконкому в Харківській обласній адміністрації.
  • У президентській виборчій кампанії 2004 року був заступником керівника Харківського регіонального штабу Віктора Ющенка.
  • У 2005 – отримує крісло глави Харківської ОДА.
  • У 2009 році очолив Харківську обласну організацію За Україну!.
  • У 2010 році призначений головою Харківської обласної організації ВО Батьківщина.
  • У 2010 році Аваков зняли з посади Харківської ОДА після того, як йому висловили недовіру.
  • У січні 2012 року проти нього порушили кримінальну справу за статтею “перевищення влади і службових повноважень”, через що він втік в Італію.
  • З Італії Аваков звернувся до тодішнього генерального прокурора України Віктора Пшонки з проханням закрити його кримінальну справу в зв’язку з відсутністю складу злочину.
  • У грудні 2012 році Аваков повернувся до України і пройшов до Верховної Ради VII скликання від блоку Батьківщина.
  • Аваков став главою МВС після кривавих подій Революції Гідності у кінці лютого 2014 року. У 2016 році Аваков зберіг свою міністерську посаду і в новому уряді на чолі з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

До слова, міністр фінансів Оксана Маркарова може зберегти свою посаду в новому складі Кабінету міністрів України.

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