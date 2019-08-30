Верховна Рада проголосувала за Оксану Коляду на посаду міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію з біографії новообраного чиновника.

Оксана Коляда – міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України у Кабміні Гончарука.

Коляда народилася в місті Волочиськ у Хмельницькій області 4 вересня 1980 року.

Освіту вона здобувала у Львівському держуніверситеті внутрішніх справ. Оксана Коляда розпочала свою кар’єру в правоохоронних органах з 2003 року, де пропрацювала до 2015 року.

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З 2015 до 2017 року Коляда служила в лавах ЗСУ, звідки пішла у званні полковника запасу. Також вона була керівником департаменту комунікації в Міноборони. Серед її нововведень курси для військових кореспондентів та створення військових регіональних прес-центрів.

У 2017 році Оксана Коляда була заступником командувача АТО на Донбасі.

У 2019 році її призначили на посаду заступника керівника Міністерства у справах ветеранів, а 29 серпня Верховна Рада проголосувала за призначення Коляди міністром.

Крім того, Оксани Коляди була активним учасником волонтерського руху. Вона займалася проблемами ветеранів війни на Донбасі, а також була членом проектної групи, яка займалася створенням Міністерства у справах ветеранів.

До слова, Факти ICTV публікували біографію міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.