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Факти / Україна

Робота у МЗС і ОБСЄ: що відомо про Дмитра Кулебу

Віце-прем’єром з евроінртеграції став Дмитро Кулеба. Факти ICTV публікують біографію політика.

Робота у МЗС і ОБСЄ: що відомо про Дмитра Кулебу

Дмитро Кулеба отримав посаду віце-прем’єра по евроінртеграції.

Кулеба народився 19 квітня 1981 року у Сумах. Після закінчення Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім.Тараса Шевченка і у 2003 році почав дипломатичну кар’єру у МЗС.

У 2005-2009 роках був призначений у постійне представництво України при ОБСЄ.

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З 2010 по 2012 роки він працював у секретаріаті МЗС України, де відповідав за зв’язки з громадськістю і питання багатосторонньої дипломатії, зокрема головування України у Комітеті міністрів Ради Європи.

У 2013 році був призначений радником віце-прем’єр-міністра України. У 2014 році став послом з особливих доручень для запуску стратегічних комунікацій та публічної дипломатії у МЗС України.

До речі, новопризначені міністри уряду Олексія Гончарука просто з зали Верховної Ради вирушили на своє перше засідання до Кабміну.

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