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Пропорційна виборча система та лише 300 нардепів – законопроект Зеленського

З’явився текст законопроекту президента України Володимира Зеленського, який регламентує зменшення кількості народних депутатів до 300 і введення лише пропорційної виборчої системи.

Пропорційна виборча система та лише 300 нардепів – законопроект Зеленського

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верхоную Раду законопроект №1017 про внесення змін до ст.76 і 77 Конституції України, який регламентує зменшення конституційного складу Верховної Ради до 300 народних депутатів і запровадження суто пропорційної виборчої системи.

У ст.76 Конституції пропонується закріпити, що склад Верховної Ради становить 300 народних депутатів, які також обираються на п’ять років.

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Однак із закону прибирається формулювання Які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

У ст. 77 Конституції пропонується закріпити, що Верховна Рада обирається за пропорційною системою.

Законопроект №1017

Раніше Факти ICTV писали, що законопроект про зняття депутатської недоторканностіпідтримали 363 народних депутати.

Фото: Dreamstime

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