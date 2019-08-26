Нова система голосування у Верховній Раді може запрацювати після зимових канікул депутатів.

У Верховній Раді хочуть впровадити нову систему голосування Рада-4, кнопка в якій реагуватиме на відбиток пальця народного депутата, а не тепло руки, як нині.

Про це розповів представник президента у Верховній Раді, нардеп від Слуги народу Руслан Стефанчук.

Технічну реалізацію ідеї покладуть на експертів з Інституту прикладної математики і механіки НАН України.

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Також проводяться консультації з юристами про внесення відповідних змін до регламенту Верховної Ради.

Стефанчук висловив надію, що Рада-4 запрацює після зимових канікул депутатів.

Як повідомлялося, депутати затвердили схему розміщення парламентаріїв у Верховній Раді IX скликання.