Нова система голосування у Верховній Раді може запрацювати після зимових канікул депутатів.
У Верховній Раді хочуть впровадити нову систему голосування Рада-4, кнопка в якій реагуватиме на відбиток пальця народного депутата, а не тепло руки, як нині.
Про це розповів представник президента у Верховній Раді, нардеп від Слуги народу Руслан Стефанчук.
Технічну реалізацію ідеї покладуть на експертів з Інституту прикладної математики і механіки НАН України.
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Також проводяться консультації з юристами про внесення відповідних змін до регламенту Верховної Ради.
Стефанчук висловив надію, що Рада-4 запрацює після зимових канікул депутатів.
Як повідомлялося, депутати затвердили схему розміщення парламентаріїв у Верховній Раді IX скликання.