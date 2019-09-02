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Факти / Україна

Україна збільшить видобуток газу – Оржель

Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель анонсував збільшення видобутку газу та активну роботу над енергоефективністю.

Україна збільшить видобуток газу – Оржель

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель зазначив, що збільшення видобутку газу в Україні та робота над енергоефективністю – пріоритетні завдання для уряду.

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– Одним із головних, надзвичайних пріоритетів, який закладає новий уряд — це буде енергоефективність. Ми знаємо, що у нас є такий ефект як енергетична бідність. Якщо ми далі будемо збільшувати навантаження на платіжках, ми просто не зможемо людей вирвати з цього кола бідності, коли людина все-таки має споживати, але заплатити за це гроші, які зараз вимагаються, не може, — сказав Оржель.

Також він додав, що для України важливо збільшити видобуток власного газу.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні вже є дві перемоги, які стосуються боротьби з рейдерством в країні.

Фото: Кабмін

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