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Факти / Україна

Кабмін хоче ввести податки на шкідливі викиди

Уряд планує переглянути низку податків і ввести податок на шкідливі викиди.

Кабмін хоче ввести податки на шкідливі викиди

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель під час прес-конференції заявив, що Кабінет міністрів приділятиме увагу питанню податків, зокрема планується запровадити податок на екстерналію.

– В рамках роботи уряду розглядається окрема увага до податків на екстерналії. Екстерналії це якраз викиди, те що шкодить довкіллю, – розповів Оржель.

За його словами, податки планують вводити на ті елементи, які хотілося б зменшити.

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Планується загалом переглянути податки і прибрати ті, які шкодять країні.

Наприклад, в Україні може зникнути податок на працю, який не дає стимулу українцям.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Кабінет міністрів може піти у відставку, якщо не справлятиметься із поставленими завданнями.

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