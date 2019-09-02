Уряд планує переглянути низку податків і ввести податок на шкідливі викиди.
Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель під час прес-конференції заявив, що Кабінет міністрів приділятиме увагу питанню податків, зокрема планується запровадити податок на екстерналію.
– В рамках роботи уряду розглядається окрема увага до податків на екстерналії. Екстерналії це якраз викиди, те що шкодить довкіллю, – розповів Оржель.
За його словами, податки планують вводити на ті елементи, які хотілося б зменшити.
Читайте: За п’ять років економіка України має зрости щонайменше на 40% – Гончарук
Планується загалом переглянути податки і прибрати ті, які шкодять країні.
Наприклад, в Україні може зникнути податок на працю, який не дає стимулу українцям.
До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Кабінет міністрів може піти у відставку, якщо не справлятиметься із поставленими завданнями.