Робота Кабінету міністрів буде направлена на те, щоб економіка України зросла на 40% протягом наступних п’яти років.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що новий уряд зосередиться на питаннях, які дозволять пришвидшити зростання економіки України.

За його словами, протягом наступних п’яти років ВВП України має зрости щонайменше на 40%.

– Це дуже амбітна, але реалістична задача. В нас є для цього серйозна команда в міністерстві економіки, яка вже почала над цим працювати, – сказав Гончарук.

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Таке зростання має призвести до появи близько 1 млн робочих місць в Україні.

Гончарук додав, що потрібно буде здійснити перегляд прожиткового мінімуму в Україні, адже на нього люди не можуть гідно прожити.

Крім того, планується, що вже з 1 жовтня відмовляться від паперового обігу, тобто державні органи не зможуть “обмінюватися папірцями”.

До слова, прем’єр-міністр Олексій Гончарук розповів про перші завдання Кабінету міністрів.