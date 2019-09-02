Новий Кабінет міністрів зосередиться на тому, щоб підняти економіку України і покращити життя українців.

Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським прем’єр-міністр Олексій Гончарук розповів про основні напрямки роботи Кабінету міністрів.

Одним з основних напрямків роботи стане сфера економіки. В планах уряду збільшити ВВП України на 40% протягом наступних п’ятьох років. Таке зростання, в свою чергу, має призвести до створення 1 млн робочих місць.

Також велике місце у роботі Кабміну займатимуть комунальні платіжки. Уряд планує знизити тарифи за допомогою енергоефективних заходів.

Ринок землі планують лібералізувати у середині 2020 року. Стільки часу потрібно для того, аби провести належну роботу над реформою.

Планується проведення і податкової реформи навесні 2020 року, під час якої переглянуть систему податків.

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Вже дуже скоро почнуться перші кроки реалізації програми Держава у смартфоні. Планується, що з 1 жовтня зникне обіг паперових документів між відомствами. А вже у 2020 році Україну чекає цифровізація.

Також Україну мають покрити швидкісним інтернетом.

Зосередиться Кабмін і на інфраструктурі України. Планується відремонтувати 24 тис. км доріг та забезпечити роботу 15 аеропортів та п’яти морських портів.

У полі зору уряду опиняться демографічна та екологічна ситуації в Україні. Запровадять систему моніторингу шкідливих викидів, яка покликана зменшити їхню кількість.

Крім того, потрібно створити такі умови, які дозволять повертати українців з-за кордону. Також народжуватись українців має більше, ніж помирати.

Протягом кількох наступних тижнів Кабінет міністрів зосередиться на створенні ефективних команд у міністерствах, а корумпованих менеджерів звільнять.

Через місяць уряд представить детальну програму роботи, в якій будуть прописані критерії ефективності та строки виконання завдань.

До слова, президент Володимир Зеленський розповів про причину, через яку Кабінет міністрів можуть відправити у відставку.