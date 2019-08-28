США висловлюють сильну стурбованість у зв’язку з мілітаризацією Криму Росією і обстановкою, яка склалася в Чорному морі через це.

Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що в Чорному морі спостерігається ускладнена ситуація через мілітаризацію Криму Росією, чим сильно стурбовані Сполучені Штати.

– Ми очікуємо, що по всьому Чорному морю буде збережено доступ для всіх прибережних держав і для інших торгових сторін, які використовують Чорне море. Те ж саме стосується Балтійського моря, те ж стосується Північного Льодовитого океану, – сказав Болтон.

Він додав, що США проводили нелегкі дискусії з РФ з цих та інших питань. Особлива увага приділялася контролю над озброєнням.

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За словами радника американського президента, США продовжать захищати інтереси країни, своїх друзів і союзників у всьому світі.

До слова, сенатори США закликають відмовитися від ідеї повернення Росії до складу Великої сімки.