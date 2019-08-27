Президент США Дональд Трамп вважає, що у його попередника Барака Обами була можливість запобігти незаконній анексії Криму Росією.

Президент США Дональд Трамп під час прес-конференції заявив, що президент РФ Володимир Путін зміг перехитрити 44-го главу Сполучених Штатів Барака Обаму і незаконно анексувати Крим.

За його словами, в Обами була можливість зупинити захоплення півострова Росією, проте він не зміг цього зробити.

Трамп додав, що якби подібне сталося під час його правління, то він би визнав помилку і вибачився.

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Президент США також сказав про те, що зараз на території анексованого Криму Росія тримає свої потужні підводні човни.

До слова, розслідувачі стверджують, що в захопленні Криму брав участь великий десантний корабель Ямал Чорноморського флоту РФ.