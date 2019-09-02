Віктора Муженка звільнили з військової служби у запас із правом носити військову форму.

Екс-начальника Генерального штабу Збройних сил України Віктора Муженка звільнено з військової служби у запас.

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського №645/2019.

Як пояснюється у нормативно-правовому акті, Муженко звільнений з військової служби у зв’язку з проведенням організаційних заходів. При цьому екс-начальнику Генштабу залишили право носити військову форму одягу.

Читайте: Рябошапка звільнив головного військового прокурора Матіоса

Муженка було призначено начальником Генштабу – головнокомандувачем ЗСУ в липні 2014 року. У 2015 році йому було присвоєно звання генерала армії України.

Як повідомлялося, у травні 2019 року Зеленський призначив начальником Генерального штабу Руслана Хомчака.